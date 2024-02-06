Также нанесены удары по пункту управления, району сосредоточения личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам противника.

В течение суток силы обороны уничтожили одну управляемую авиационную ракету Х-59 российских оккупантов и нанесли удары по 13 районам сосредоточения врага.

"В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 13 районам сосредоточения личного состава и два зенитно-ракетных комплексах противника. Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59", - сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке.

Также отмечается, что подразделениями ракетных войск нанесены удары по одному пункту управления, одному району сосредоточения личного состава, двум складам боеприпасов и трем артиллерийским средствам противника.

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Кроме того, в Генштабе проинформировали, что враг нанес четыре ракетных и 17 авиационных удара, совершил 45 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронте по состоянию на 6 февраля - главные новости

В течение суток российские оккупанты атаковали сразу на нескольких направлениях фронта, произошло 81 боевое столкновение. На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак вблизи Новобахмутовки, Авдеевки и еще восемь атак в районах Первомайского, Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Авдеевка пока остается одним из самых сложных участков фронта. По всему периметру вокруг города растет количество боевых действий.

Благодаря ударным подразделениям, обеспечиваемым в рамках "армии дронов", за неделю (с 29 января по 6 февраля) уничтожен 141 российский оккупант, 44 вражеских танка, 74 боевые бронированные машины и 14 складов с боекомплектами и топливом. Также уничтожено уничтожено 14 САУ, 57 орудий, 109 единиц спецтранспорта и грузовиков, восемь единиц радиотехнического оборудования, четыре РСЗО, 397 опорных пунктов противника.

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