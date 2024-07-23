Сейчас Россия пытается сломать тыл, чтобы убедить, что победить ее в войне невозможно.

Россия пытается принудить Украину и западных партнеров к перемирию, заявил в эфире "Радио NV" военный эксперт, ветеран АТО Евгений Дикий.

"Россияне не могут долго нести потери такого масштаба. Их армия стачивается. Причем сперва стачивается железо, а уже потом мясо. Людей они еще более-менее как-то пополняют и еще некоторое время смогут. Хотя качество этих людей уменьшается с каждым набором. И уже на Харьковщине это выстрелило, поскольку там был огромный процент новобранцев", - сказал Дикий.

Он также добавил, что с техникой у оккупантов пока значительно большие проблемы, чем с личным составом. По словам эксперта, Россия пока не может компенсировать даже половины потерь, которые им наносят ВСУ.

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"Почему они сейчас не приостанавливаются, бросают снова и снова полностью уничтоженные части в наступление. Им сейчас очень важно переломить нас психологически. Они пытаются создать и у нас и у наших западных союзников иллюзию. Они очень отчаянно блефуют, насаждают месседж о том, что Россия способна годами вести войну такой интенсивности. А если так - она просто обречена в ней победить. Ведь очевидно, что ни мы, ни Запад такую войну 10 лет вести не будут", - добавил Дикий.

Эксперт также отметил, что сейчас Кремль направил все свои силы для этой цели. В частности, речь идет о давлении на фронте и ударах в тылы, которыми Москва пытается показать "бессилие украинской ПВО".

"Идет очень хорошо продуманная кампания для того, чтобы сломать не нашу армию. Ведь здесь они поняли, что не светит. У них сейчас идея, чтобы дожать тыл. Чтобы у нас сформировалась ложная картина о том, что запасы и ресурсы у РФ бесконечны и что так они годами могут ползти", - отметил Дикий.

Переговоры с РФ: последние новости

Ранее президент Украины Владимир Зеленский намекнул на переговоры с РФ. CNN обратило внимание, что сейчас украинская власть сталкивается с двойным ударом: сложной ситуацией на фронте и политической неопределенностью относительно будущей поддержки союзников Украины. Также там отметили, что украинский президент впервые с начала полномасштабной войны заговорил о переговорах.

В то же время, издание NYT сообщало, что Украина планирует завершить боевые действия и начать переговоры с Россией. Руководство страны уже занимается разработкой плана, который позволит остановить конфликт.

Подобное мнение резко раскритиковал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин. В частности, он заявил, что те люди, которые считают, что нужно садиться за стол переговоров находятся в ненадлежащем информационном пузыре.

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