Столкнувшись со сложной реальностью на передовой и перспективой появления Трампа в Белом доме, Зеленский намекнул на переговоры с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский использовал необычно сдержанный тон, обращаясь к украинцам на этой неделе, и намекнул на готовность вести переговоры с РФ - впервые с начала полномасштабного вторжения.

CNN обратило внимание, что в настоящее время украинские власти сталкиваются с двойным ударом: сложной ситуацией на фронте и политической неопределенностью относительно будущей поддержки союзников Украины.

Бывший посол США в Украине Джон Хербст допусил, что изменение тона Зеленского было реакцией на события, разворачивающиеся в США. Хербст сказал, что Зеленский пытался связаться с потенциальной будущей администрацией Трампа и сказать о готовности к переговорам при условии, что итоговая договоренность будет справедливой.

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"Сейчас политически сложно утверждать, что мир может быть достигнут без полного возвращения всех украинских территорий. Но это не значит, что это невозможно", - сказал Хербст.

Он считает, что Киев мог бы считаться победителем, даже если Украине не удастся вернуть всю свою довоенную территорию – при условии, что она вернет достаточно, чтобы стать экономически жизнеспособным и безопасным государством.

"Но для того, чтобы быть безопасным государством, особенно в таких обстоятельствах, оно должно быть членом НАТО. Если бы это действительно было на столе переговоров, то есть при полной вере и силе США, это теоретически могло бы привести к стабильному миру",- высказал мнение дипломат.

Заместитель директора программы "Россия и Евразия" Chatham House Орыся Луцевич заявила, что слова Зеленского, вероятно, были посланием миру. "Это одновременно сигнал для РФ и глобального Юга о том, что Украина не является препятствующей силой. Он готов сесть за стол переговоров. Но это не может происходить полностью на российских условиях, и это не может привести к капитуляции Украины", - пояснила она.

Касательно ситуации на фронте, издание отметило, что Украина защищается, а не пытается вернуть территории, которые оккупировала РФ. "ВСУ придется накапливать технику, материалы и живую силу для будущей контрнаступательной операции, и это часть российских расчетов, которые мы видим – российское военное командование, похоже, следует стратегии проводить наступательные операции по всей линии фронта", - прокомментировал ситуацию Райли Бэйли, аналитик по России в американском Институте изучения войны.

По словам Бейли, осуществляя постепенное наступление вдоль линии фронта длиной 1000 км, Россия вынуждает Украину перейти к оборонительным операциям, а не готовиться к контрнаступлению.

"ВСУ придется измотать вражеские силы и возможности, участвующие в наступательных операциях, что придаст большей гибкости и ослабит часть давления. Тогда Украина сможет начать принимать некоторые оперативные решения, которые она не могла принять последние несколько месяцев", - рассказал Бэйли.

При этом издание констатировало, что успех любого будущего украинского контрнаступления зависит от того, какую поддержку ВСУ получат от Запада. В связи с этим там отметили, что Трамп объявил, что выбрал Джей Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента. А он известен тем, что предлагал Украине вести переговоры с РФ, поскольку США и другие союзники не имеют возможности ее поддержать. И это в добавок к тому, что сам Трамп заявлял что закончит войну в Украине за 24 часа.

Однако Хербст прогнозирует, что если демократы победят на президентских выборах в США, то нынешняя политика по поддержке Украины продолжится, и будет поступать больше помощи.

"Если Трамп победит, мы не знаем, что он будет делать. Но мы знаем, что в его команде по нацбезопасности есть серьезные люди, которые поймут, что Путин представляет прямую угрозу американским интересам и что для США важно или критично, чтобы Путин проиграл на Украине", - пояснил он.

Но Хербст сказал, что есть еще один фактор, способный убедить возможную администрацию Трампа продолжать помогать Украине. "Если его команда прекратит помощь и Украина рухнет, это станет крупным поражением для США, благодаря Трампу. И это поражение затмит ущерб, нанесенный Байденом с его выводом войск из Афганистана. И в его команде найдутся люди, которые это поймут", - высказал мнение дипломат.

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