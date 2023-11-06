Европа и США боятся затягивания конфликта.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) раскритиковали давление в отношении переговоров Украины с РФ как "вредное и контрпродуктивное".

"ISW продолжает оценивать, что внешнее давление с целью принудить Украину к переговорам с Россией является вредным и контрпродуктивным, пока Путин сохраняет свои максималистские цели и верит, что он может достичь их на поле боя", – отметили в отчете ISW.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не будет вести переговоры с Россией до полной деоккупации наших территорий. 4 ноября американский телеканал NBC News со ссылкой на двух чиновников США сообщил, что представители США и Евросоюза начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с агрессором для прекращения войны.

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Соответствующие "деликатные" обсуждения якобы состоялись в октябре на встрече Контактной группы по обороне Украины, в которую входят более 50 стран. В разговорах касались того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь соглашения. В то же время, по словам источников, НАТО готово предложить Украине некоторые гарантии безопасности, которые удержат Россию от нового вторжения на ее территорию.

Как отмечается, эти обсуждения начались на фоне опасений США и стран Европы, что война зашла в тупик и они не смогут продолжать оказывать помощь Украине.

Чиновники убеждены, что у Украины есть время до конца этого года или чуть больше, после чего начнутся "более срочные дискуссии о мирных переговорах". При этом публично представители США отрицают, что подталкивают Украину к переговорам и такие обсуждения вообще с ней ведутся.

Война в Украине - переговоры с Россией

Как известно, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что с РФ нельзя вести переговоры о мире, поскольку они нужны врагу, чтобы втянуть украинскую сторону в многолетний процесс.

В конце октября словацкий премьер Роберт Фицо сделал резонансное заявление относительно мирных переговоров между Киевом и Москвой. "Пусть лучше 10 лет ведут переговоры о мире, чем 10 лет убивают друг друга без всякого результата", - сказал он тогда.

Подоляк пояснил, что после 600 дней войны в Европе абсолютно точно понимают -"Украина не позволит России куда-то идти".

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