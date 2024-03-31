Известно, что в последнее время Россия постоянно обстреливает приграничные районы Сумской области.

В последние недели российские оккупанты терроризируют украинское пограничье Сумской области, поэтому многие говорят, что армия РФ скоро может осуществить наступление на областной центр. Однако, по словам ветерана АТО Евгения Дикого, если даже это и произойдет, то не сейчас.

"Что касается наступления на Сумы, то здесь я беру на себя ответственность успокоить и сказать, если это и будет, то точно не сейчас. Вполне возможно, что потенциально это одна из целей того следующего наступления после их мобилизации. Но сейчас - им сейчас просто физически некем туда наступать", - заверил военный эксперт в интервью "Новинарне".

Он отметил, что именно рейд Российского добровольческого корпуса и других "ярко" это показал.

"Что россиянам не то что некем на Сумы идти - у них настолько плохо с резервами, что тупо нет сил даже выбросить кучку добровольцев из нескольких приграничных сел. Другое дело, что надеяться на "великий освободительный поход на Москву", увы, оснований нет. Дело в том, что наши западные союзники очень жестко запрещают Вооруженным силам Украины переходить границу Российской Федерации", - добавил Дикий.

Поэтому, как отметил ветеран АТО, Украина вынуждена ограничиваться форматом гибридных операций, которые создают россияне, воюющие на нашей стороне.

"Потому что им никакой Байден не может запретить вернуться к себе домой. Но их - меньше трех батальонов. Поэтому то, что можно сделать силой парочки батальонов, они делают, и делают прекрасно. Но без массовой поддержки населения и без массового перехода российских частей на их сторону далеко они зайти не могут. А этого пока абсолютно не наблюдается", - рассказал эксперт.

Также он назвал еще одну причину, почему РДК не может зайти далеко. По словам Дикого, они работают под украинским "артиллерийским зонтиком".

"Если обратить внимание, как расположены районы, освобожденные в результате этого рейда, то все они расположены в приграничной полосе. Эта ситуация аналогична нашему плацдарму на правом берегу Днепра. С одной стороны, возникла хоть какая-то территория России свободная от Путина. Но, к сожалению, это даже не хоть один районный центр, не говоря уже об областном. Если бы они взяли хотя бы Грайворон, подняли флаг РДК над районной администрацией, объявили там создание гражданской администрации свободной от Путина России - это могло бы очень серьезные последствия иметь. Но, к сожалению, даже этого не будет. Просто потому, что у них нет достаточно людей, а мы не можем перейти вслед за ними и оказать прямую поддержку именно там", - отметил военный.

Обстрелы Сумской области: последние новости

Ранее военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что массовые обстрелы Сумщины россиян преследуют три цели, среди которых - обучение российских оккупантов перед отправкой в зону активных боевых действий.

"Попытки пристреляться - это лишь одна цель. Второй повод - это то, что Россия хочет делать то, о чем объявил Путин - создать санитарную зону. И это не военный термин. Санитарная зона - это место, непригодное к жизни из-за определенных катастроф. Это и есть четкие намерения России и она это делает", - объяснил он.

В то же время представитель Оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Вадим Мысник отметил, что Силы обороны Украины укрепляют укрепления первой, второй и третьей линий обороны на Сумщине. По его словам, возможное новое наступление врага на область пока не наблюдается.

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