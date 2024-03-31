По его мнению, в ближайшее время противник будет пытаться больше всего наступать в Донецкой области.

Военный аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий рассказал, какие направления для российских оккупантов являются приоритетными и где они могут наступать.

"Для них приоритетны все направления, они их все прощупывают и дальше усиливают давление там, где чувствуют, что могут большего достичь. То есть, это не вариант, когда они будут бить по какому-то одному направлению, потому что им так сказали, а тем временем у нас там железобетонная оборона, и тем временем они ослабят давление на других участках. У них такое бывало. Бахмут, Авдеевка - это были политические истории, когда было именно сказано взять именно эти населенные пункты, и туда перебрасывали резервы. Сейчас так не выглядит. Сейчас выглядит так, что их генералам дали определенную свободу, и это для нас плохо, потому что они могут относительно гибко определять, куда кого перебрасывать и где сильнее давить", - заявил эксперт в эфире 24 канала.

По его мнению, в ближайшее время противник будет пытаться больше всего наступать в Донецкой области.

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"На сегодняшний день самые большие у них успехи, и, соответственно они пытаются их развивать, и, думаю, будут развивать в ближайшее время - на Донецком направлении, где они продвигаются. Это так сказать, поставдеевское направление. Они оставили за спиной Авдеевку, используют теперь ее как свой опорный пункт", - сказал он.

В то же время, по словам Дикого, на Бахмутском направлении ситуация немного противоположная.

"Там наоборот, их раздражает, что мы до сих пор держим Часов Яр, который как и Авдеевка расположен на господствующих высотах. И там наоборот, условно говоря, сверху мы их все время расстреливаем. В настоящее время у них самое сильное давление на поставдеевском направлении и в направлении на Часов Яр. Очень тяжелая ситуация в Новомихайловке. То есть самые тяжелые бои сейчас происходят в пределах Донецкой области", - отметил эксперт.

За пределами Донецкой области, как заявил Дикий, самые жесткие бои ведутся в Роботино в Запорожье.

"В связи с этим, ослабло их давление на Слобожанском направлении. Нельзя сказать, что они совсем не пытаются там наступать. Но если в Донецкой области они реально наступают, то на Слобожанщине, я бы сказал, пытаются наступать. У них стратегия, которая время от времени дает им какие-то результаты, это пытаться все время создавать угрозы окружения. Когда они атакуют в лоб, а они это делают очень часто, это обычно для них заканчивается большими потерями", - считает эксперт.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие месяцы начнется большое наступление российских войск - в конце мая или в июне. По его словам, хотя силам обороны удавалось сдерживать россиян, они не готовы защищаться от другого крупного российского наступления без помощи партнеров.

Президент добавил, что в артиллерийской войне на истощение Россия имеет преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на 20 с лишним километров, а наш снаряд - до 20", - отметил президент.

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