Россия пытается сорвать украинскую ротацию, обстреливая Сумскую область.

РФ преследует сразу три цели, обстреливая приграничные районы Сумской области. Одна из них - обучение российских военных перед отправкой в зону активных боевых действий.

"Попытка пристреляться - это лишь одна цель. Второй повод - это то, что Россия хочет делать то, о чем объявил Путин - создать санитарную зону. И это не военный термин. Санитарная зона - это место, непригодное к жизни из-за определенных катастроф. Это и есть четкие намерения России и она это делает", - сказал в эфире телемарафона военный эксперт Александр Мусиенко.

По словам Мусиенко, третья цель РФ - сорвать ротацию, которая сейчас началась в Силах обороны Украины.

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"Что означают эти ротации. Это то, что уставшие подразделения будут переведены в тыл, а более свежие силы будут идти им на смену там, где идут активные боевые действия. Цель России - этому помешать. В их интересах, чтобы наши силы шли на Сумщину, подкрепляли там позиции, не передислоцировались в места, где идут активные боевые действия. РФ пытается создать картинку, что она там что-то готовит", - объясняет эксперт.

Эксперт также пояснил, что Москва пытается манипулировать тем, что якобы к обстрелам причастны рейды российских повстанцев на территорию РФ. Впрочем, россияне били по этому региону еще до того, как эти рейды начались, добавил аналитик.

Кроме того, Мусиенко объяснил, как именно Силы обороны могут решить эту проблему: "Как это можно изменить. Можно уничтожить артиллерийскую систему, которая находится на территории России. Это время от времени делают. Второе - это за счет российских повстанцев создать там демилитаризованную зону, уже в военном смысле, а не как у Путина"

Обстрелы Сумщины - главные новости

С начала полномасштабной войны Сумщина страдает от российских обстрелов. Недавно РФ увеличила количество ударов по этому региону. Только в течение понедельника, 18 марта, регион обстреляли 50 раз.

На фоне этого, в ВСУ объяснили, идет ли речь о подготовке РФ к наступлению на Сумскую область. Отмечается, что рассматриваются различные варианты развития событий.

На фоне массированных обстрелов, в регионе началась массовая эвакуация гражданских жителей. Только в течение недели оттуда вывезли 286 местных жителей. Около 30 из них - дети.

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