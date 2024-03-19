Рассматриваются различные варианты развития событий.

Силы обороны Украины укрепляют укрепления первой, второй и третьей линий обороны в Сумской области.

Об этом рассказал представитель Оперативного командования "Север" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Вадим Мысник в комментарии Радио Свобода. "Силы обороны на Сумщине выполняют боевые задачи по удержанию государственной границы и недопущению российских ДРГ и военных со стороны Российской Федерации", - добавил он.

Военный отметил, что украинские силы рассматривают различные варианты развития событий и готовятся к ним. "Впрочем, на данный момент большой группировки врага для масштабного вторжения на Сумщину не наблюдаем", - сказал Мысник.

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Обстрелы Сумщины: последние новости

Как известно, Сумская область уже два года страдает от жестоких российских ударов, захватчики применяют различные типы вооружения.

Только в течение понедельника, 18 марта, регион обстреляли 50 раз. Всего было зафиксировано 214 взрывов, сообщают в Сумской областной военной администрации.

Обстрелам подверглись Николаевская, Миропольская, Юнаковская, Хотинская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Конотопская, Шалыгинская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

17 марта в Сумах прогремели взрывы, впоследствии стало известно, что Россия ударила по инфраструктуре города.

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