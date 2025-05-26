Ситуация с человеческим ресурсом у оккупантов несколько лучше, утверждает Дикий.

У российских оккупационных войск заканчиваются ресурсы. Вражеские силы уже "довоевывают теми складами", которые Советский Союз оставлял на случай Третьей мировой войны.

Такое заявление сделал в комментарии "Телеграфу" военный эксперт Евгений Дикий. По его словам, россияне начали расконсервацию этих складов еще в 2022 году. Теперь же оккупанты их "добирают". И если когда-то запасы оружия в РФ считались "бездонной дырой", то теперь "днище уже просвечивает".

К примеру, технических ресурсов у россиян осталось немного, говорит Дикий:

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"У них реально железа, ну, по некоторым позициям до осени этого года, по тем позициям, где у них лучше всего – ну, где-то до лета следующего", – добавил он.

Проблемы РФ имеет и с артиллерией. Северная Корея своими поставками фактически обеспечила России возможность вести боевые действия еще год. Однако не факт, что КНДР пойдет на такое еще раз, отметил эксперт.

С человеческими ресурсами ситуация у оккупантов лучше. По словам Дикого, сейчас на фронте у них около 600 тысяч людей. В то же время с пополнением этих сил есть большие проблемы, и россияне не покрывают свои расходы.

"Еще можно делать вид, что все не так плохо. И, собственно, задача их армии сейчас максимально делать нереальную картинку, что она якобы такая же мощная, как была раньше. Что она дальше все время в наступлении, что полностью за ними инициатива и так далее", – констатировал Евгений Дикий.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российский диктатор Владимир Путин выдал новую порцию абсурдных заявлений. Он заявил, что начать войну против Украины Москву якобы "вынудили", а теперь все пытаются сделать ее виноватой.

Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся массированных атак РФ по украинским городам. Издание Le Monde утверждает, что Украина сталкивается с критической нехваткой ракет для систем ПВО. Оккупанты используют большое количество физических и электронных приманок, чтобы перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Для защиты городов Украина нуждается в системах дальнего радиуса действия. Речь идет, например, о комплексах Patriot, Iris-T, а также SAMP/T.

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