Зато в Часовом Яру пока ситуация более стабильная, говорит эксперт.

Ситуация в районе Курахово остается сложной, рассказал в эфире "Radio NV" экс-командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий.

"Дело не в том, что мы там отступаем - мы об этом уже давно говорили. Но темп, в котором мы отступаем, он о многом говорит. Курахово - достаточно большой населенный пункт. Вспомните, сколько продолжались бои за Бахмут, Авдеевку. Бои в самом Курахово начались месяц назад. И за месяц россияне оккупировали примерно 2/3 города. Это совсем не тот темп, с которым они продвигались, например, в Авдеевке", - сказал Дикий.

Он добавил, что ситуация является показательной. Ведь если раньше Украина хорошо себя показывала в уличных боях, то в случае с Курахово ситуация иная.

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"Традиционно мы всегда были сильны в уличных боях. Это страшные бои, чрезвычайно тяжелые. Это реально ад, когда ты постоянно видишь врага, доходит чуть ли не до рукопашной. Но при всем ужасе уличных боев, они для нас были чрезвычайно выгодными. Ведь в них достигалось наибольшее соотношение потерь - это было 1 к 8, до 10, даже до 12 доходило. С таким соотношением потерь пусть наступают. А в Курахово я этого не вижу", - добавил Дикий.

Он добавил, что причина не в том, что Силы обороны стали воевать хуже. Проблема заключается в нехватке личного состава, который бы держал город на окружающие населенные пункты.

"К счастью, до сих пор держатся защитники Часового Яра. Потому что если и они не удержатся, тогда о контроле РФ над всем Донбассом станет очень реальной перспективой. Пока держится Часик - до этого россиянам далеко. Часик, к счастью, держится. И наоборот даже по зубам им там очень хорошо дали. И уличные бои там продолжаются с полгода", - отметил Дикий.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Ранее аналитики DeepState сообщили о продвижении российских оккупантов в районе пяти населенных пунктов в Донецкой области. Речь идет о продвижении в районе Трудового, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино.

Между тем аналитики Forbes отмечают, что тактика РФ в районе Покровска заключается в окружении города. При этом они отмечают, что враг подходит к городу "не с позиции большой силы".

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