Россияне намерены окружить и отрезать Покровск.

Россияне прилагают значительные усилия, чтобы полностью захватить украинский Донбасс, и одним из основных препятствий на этом пути для них являеется город Покровск.

Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, в последние недели части 90-й гвардейской танковой дивизии российской армии продвинулись через село Жовте к близлежащей Новопустынке, создав узкий многокилометровый выступ в украинской линии обороны, в результате чего российский авангард оказался всего в пяти милях к югу от Покровска.

"Если россияне намерены окружить и отрезать Покровск, а не атаковать его напрямую - а есть множество доказательств того, что план именно таков, - то недавнее продвижение имеет ключевое значение. Следующим логичным шагом 90-й гвардейской танковой дивизии и соседних подразделений будет расширение выступа за счет захвата Новотроицка и, еще дальше к югу, Украинки", - пишет аналитик.

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Кроме того, это расширение выступа угрожает линиям снабжения украинских войск в районе населенных пунктов Зоря и Солнцевка, к югу от выступа.

Однако неясно, есть ли у русских ресурсы, чтобы осуществить этот маневр, пишет аналитик. Их лучшие войска и техника заняты борьбой с украинским вторжением в Курскую область и несут ужасающие потери, поэтому у русских мало резервов вокруг Покровска:

"Россияне подходят к городу не с позиции большой силы".

Так, ежемесячные многотысячные потери российских войск и техники, превышают ресурсы мобилизации Кремля, а запасы современных танков и боевых машин у России на исходе, что вынуждает их использовать для наступления неподходящую технику – пикапы и фургоны.

Кроме того, ситуациия в Сирии заставила Россию перебросить тысячи российских военнослужащих и значительное количество современной техники на баз вдоль сирийского побережья и "поставила президента России Владимира Путина в неловкое положение как раз в тот момент, когда Путин должен был проецировать силу и уверенность на войска, готовящиеся к наступлению на Покровск", пишет аналитик.

Ситуация на фронте - что известно

Как рассказал военнослужащий 109-го батальона ВСУ Егор Фирсов, Сейчас в Донецкой области самыми горячими точками являются Часов Яр, Мирноград, Покровск, Курахово и Торецк.

как заявлял военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, российские оккупанты планируют установить контроль над Кураховским выступом до конца 2024 года. Он нужен им для наступления на Покровск, в которое враг хочет пойти уже в начале 2025 года.

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