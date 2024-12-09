По данным наблюдателей, захватчики за последние сутки имели тактические успехи на нескольких направлениях.

Российские оккупанты продолжают продвигаться на фронте. За последние сутки у захватчиков есть успехи.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную информацию на фронте, враг продвинулся в Трудовом, Курахово, возле Шевченко, Возрождения и Пушкино. Все эти населенные пункты находятся в Донецкой области.

Война в Украине: новости

Ранее Павел Лакийчук, руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" заявил, что Силам обороны Украины угрожает окружение в районе населенного пункта Успеновка на Кураховском направлении.

Видео дня

Он проанализировал динамику боев на Кураховском и Покровском направлениях за последнюю неделю и пришел к выводу, что на Кураховском 5-7 дней назад был пик, а сейчас интенсивность боев фактически сравнялась.

В ВСУ отмечали, что Кураховское направление важно для российских оккупантов для выравнивания линии фронта, ведь это даст им возможность перегруппироваться и вывести некоторые подразделения для восстановления.

Вас также могут заинтересовать новости: