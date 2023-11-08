Некоторые партнеры должны прекратить бояться разозлить Путина, считает Данилов.

Очень хотелось бы, чтобы война с Россией закончилась в 2024 году. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в эфире телемарафона.

"Я бы очень хотел, чтобы она закончилась в 2024 году. Мы для этого будем делать все необходимое. Но надо сказать, что не все от нас зависит. Очень многое зависит от партнеров", - подчеркнул он.

По его словам, есть еще партнеры, которые сомневаются надо ли Украине давать оружие для поражения, чтобы "не разозлить Путина". При этом он отметил, что их фамилии известны, потому что они сами уже признают, что не предоставляли необходимое оружие для поражения, потому что "волновались, что можно разозлить Путина".

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"Эту мразь ничем уже разозлить не можете, она больна на голову. Имейте это в виду", - сказал Данилов.

Секретарь РНБО напомнил, что в начале полномасштабного вторжения украинцы сплотились, но имели вооружение постсоветского периода и только четыре средства поражения импортного производства. "Сегодня это совсем другая война, это уже война технологий, дронов. Кто будет более ловким, более умным, у кого больше воли, тот одержит победу в этой войне. То, что касается воли, ловкости, нашего ума, то здесь россиянам нечего делать и они обязательно проиграют. Нам надо набраться терпения", - отметил секретарь СНБО.

Данилов подчеркнул, что сегодня Украина имеет "бешеные успехи на крымском направлении". По его словам, происходит уничтожение в Крыму Черноморского флота РФ, в частности, подводной лодки. "Это впервые в истории такой случай. Уничтоженный носитель ракет "Калибр" - это величественная победа наших Вооруженных сил. Это не последние приятные новости", - отметил он.

Ситуация в оккупированном Крыму

В сентябре были повреждены большой российский десантный корабль "Минск" и подводная лодка. У него на носовой части была система залпового огня "Град".

В ВМС ВСУ рассказали, что сейчас известно о судьбе двух российских кораблей, которые были поражены во время атаки ВСУ. Представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что большой десантный корабль "Минск", который был поражен в сентябре во временно оккупированном Севастополе, не подлежит восстановлению. Он добавил, что все заявления о якобы восстановлении этого корабля могут иметь только одну цель – пропаганда, потому что восстанавливать такой старый корабль нет смысла.

Также он сказал, что, скорее всего, "Минск" должны разобрать на запчасти, потому что РФ имеет другие корабли этой серии, которые так же стары. В то же время поврежденный "Минск" может стать для них донором, что, по мнению Плетенчука, в условиях санкционного давления на РФ, вполне логично.

Также Плетенчук прокомментировал информацию относительно малого ракетного корабля "Аскольд", который, по предварительным данным, 4 ноября был поврежден в Керчи в результате атаки ВСУ. Плетенчук отметил, что сейчас данных о последствиях попадания мало.

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