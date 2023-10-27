Он отметил, что главной задачей украинцев остается победа и возвращение к границам 1991 года, даже если это будет означать, что война продлится дольше, чем ожидалось.

Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, готова ли Украина к длительной войне с Россией и какой конечной цели стремится достичь в этом противостоянии.

В интервью изданию "Фокус" он отметил, что главной задачей украинцев остается победа и возвращение к границам 1991 года, даже если это будет означать, что война продлится дольше, чем ожидалось.

"Наша задача одна - это победа. И мы понимаем, что это выход на границы 1991 года. Потому что есть Конституция. Она четко регламентирует, что такое Украина. Если депутаты будут менять Конституцию, тогда мы можем говорить о другом. Те деятели русскоязычные, которые сейчас заявляют, что нам не надо выходить на границы 1991 года, они имеют в виду, что рано или поздно им за эти слова придется отвечать", - сказал Секретарь СНБО.

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Он подчеркнул, что первой задачей Украины является вернуть себе "все что записано в Конституции", и кроме того, Украина должна совместно с партнерами сделать так, чтобы желание РФ еще раз нападать на кого-либо исчезло.

Отвечая на вопрос, достаточно ли наша страна имеет оружия и человеческих ресурсов, чтобы вести длительную войну, Данилов подчеркнул, что "главное, что у нас есть дух и желание, в конце концов, сделать независимое государство".

Он отметил, что, к сожалению, Украина не была абсолютно независима с 1991 года, с учетом пророссийских сил, которые постоянно находились на территории Украины, захватывали целые отрасли, уничтожали их и держали под контролем.

"Мы должны сделать выводы. Сделать так, чтобы мы получили полную независимость и могли построить Украину, о которой мечтали веками. Так будет. Это не значит, что мы будем строить монокультурное общество. Оно будет разнообразное. Но доминанта должна быть за людьми, которые являются государственниками, у которых есть видение, в какой стране они живут. Это могут быть разные представители разных народов, у нас многогранная страна, но то, что касается вопроса языка, Конституции — на мервом месте", - подчеркнул Данилов.

Сколько продлится война в Украине

Напомним, в августе вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев быть готовыми к тому, что полномасштабная война продлится долго и не закончится до конца 2023 года или следующей весной.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов считает, что война с Россией не продлится очень долго, потому что российские захватчики физически этого не потянут.

Глава разведцентра Сил обороны Эстонии Антс Кивисельг заявил, что у России еще есть четыре миллиона артиллерийских снарядов, которых хватит на год войны малой интенсивности.

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