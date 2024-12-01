Оккупанты пытались штурмовать позиции украинских войск 30 ноября.

Украинские воины отбили вражеский штурм на Харьковщине. В частности 13 бригада НГУ "Хартия" и 92 ОШБр ликвидировали 3 БМП и 45 захватчиков. Об этом сообщил командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко.

По его словам, утром 30 ноября противник совершил неудачную попытку штурма позиций 13-й бригады НГУ "Хартия" в Харьковской области.

"Противник силами более взвода пехоты при поддержке трех единиц БМП-3 пытался атаковать подразделения 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". Благодаря организации системы разведки Силы обороны Украины в составе Хартии и 92 ОШБр заблаговременно обнаружили колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами", - отметил Пивненко.

Командующий добавил, что боевые машины пехоты удалось уничтожить, а остатки уцелевшего личного состава РФ добили беспилотники и артиллерия.

"Потери врага за утро составили 3 БМП, 29 погибших и 16 раненых", - подчеркнул он.

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Ранее николаевский морпех рассказал о мясных штурмах россиян в Курской области. По его словам, когда противник пытается штурмовать большим количеством солдат и техники, это делает оборону ВСУ проще.

В свою очередь издание Forbes сообщило, что Украине удалось сформировать новую мощную бригаду, однако ей не хватает важного оборудования, а именно беспилотников. Речь идет именно о 155-й механизированной бригаде, бойцы которой проходили обучение во Франции.

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