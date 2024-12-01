По словам военного, сейчас на этом направлении оккупанты используют большое количество техники.

Морпехи из Николаева из 36-й бригады держат оборону в Курской области. В течение последних двух недель российские оккупанты активизировали свои действия и пытаются прорвать оборону украинской армии, проводя так называемые "мясные штурмы". Об этом заявил морпех николаевской 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского с позывным "Эней" в эфире телемарафона "Единые новости".

По его словам, ключевой тактикой россиян остается проведение "мясных штурмов" и использование колонн техники. "Эней" подчеркнул, что когда враг пытается штурмовать большим количеством солдат и техники, это делает оборону проще.

"Когда их много и они вместе, то немножко легче с ними справляться. Это бронированная техника: танки, БРДМ, БМП. Против нас стояла 155 бригада - они немножко устали и пошли "отдохнуть". Сейчас зашли российские воздушно-десантные войска - у них тактика на мотоциклах и квадроциклах. Это еще более прекрасно для нас, чем бронетехника", - заверил морпех.

Военный также отметил, что в стрелковом бою военных КНДР не встречали, однако он отметил, что сложно точно понять национальность или происхождение по их "запчастям" во время уничтожения техники.

Кроме того, "Эней" добавил, что в бригаде сейчас формируют новые подразделения, поэтому нуждаются в мотивированных воинах.

"Самый главный вопрос - это дронари: парни и девушки от 18 и выше, которые любят играть в Playstation, имеют хорошую координацию - в общем, продвинутая молодежь. А также мотивированные ребята, которые нужны для осуществления пехотных операций... Мы обучаем всех. Бригада способна на своей базе научить любого и чему угодно. А также предоставить замечательную мотивацию, которую предоставляет наш командир бригады каждый день, которая побуждает нас быстрее, активнее и результативнее воевать", - отметил воин.

Поэтому боец призвал украинцев вступать в ряды ВСУ и защищать государство:

"Страна у нас одна - нам надо завершить всю работу, которую начали наши древние предки. У нас есть такая возможность. Поэтому прошу и призываю к вашему национальному достоинству идти в армию и защищать страну".

Ситуация в Курской области - последние новости

Ранее украинские бойцы рассказали для издания The Wall Street Journal, что российские солдаты в Курской области идут в атаку "по трупам", чтобы отобрать у Украины козырь для переговоров. Кроме того, военные сравнивают бои на Курщине с боями, которые происходили в украинском Бахмуте.

В то же время издание "Укринформ" сообщило, что Курская операция ВСУ остановила планы РФ наступать на Запорожье. По информации СМИ, оккупантам пришлось забирать из Запорожского направления одно из своих наиболее боеспособных подразделений и перебрасывать его на Курщину.

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