Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два вида дронов.

Мастера спецподразделения "Крылья" департамента активных действий Главного управления разведки Минобороны обнаружили и уничтожили российскую пушечную позицию в Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР и показала соответствующие кадры. "Для ликвидации вражеской цели разведчики использовали два камикадзе самолетного типа Darts с трехкилограммовыми комбинированными боеприпасами и тремя FPV Babay-Heavy с полуторакилограммовыми кумулятивными выстрелами", - говорится в сообщении.

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ВСУ 8 января нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Харцызск Донецкой области. Российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово.

Также ночью 8 января Силы обороны атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области. Эта нефтебаза обеспечивала топливом военный аэродром "Энгельс-2", где базируется стратегическая авиация врага. Задание выполнено подразделениями Главного управления разведки Минбороны и Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Кроме того, 4 января, дальнобойные дроны СБУ поразили крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва.

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