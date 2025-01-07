Операторы 8-го полка Сил специальных операций ВС Украины уничтожили 13 военнослужащих Северной Кореи, сообщили в ССО.
Отмечается, что во время выполнения специальных действий воины ССО "задвухсотили" пять бойцов КНДР в стрелковом бою и еще восьмерых с помощью дронов.
"После боя операторы ССО провели осмотр тел военных КНДР и их личных документов. У одного из них был автомат с калиматорным прицелом, китайско-российская радиостанция "Азарт" и детектор дронов, а также удостоверение, отличающееся от обычного военного билета. Обнаруженные вещи могут свидетельствовать о его принадлежности к офицерскому составу", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что среди прочего северокорейский военный имел при себе письмо-обращение к партии.
Как известно, северокорейские солдаты воюют против Украины на стороне России в Курской области РФ, где продолжается операция ВСУ.
Операция ВСУ в Курской области - актуальное
Напомним, 6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала украинской операции на территории Курской области российская армия потеряла более 38 тысяч солдат.
Он напомнил, что 6 июня исполнилось ровно пять месяцев от начала действий Сил обороны на территории Курской области.
"За время Курской операции враг потерял уже более 38 тысяч своих солдат - только на этом одном направлении, из них около 15 тысяч - безвозвратно", - уточнил он.