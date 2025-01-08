Захватчики использовали его для координации атак против ВСУ и гражданского населения.

Вооруженные силы Украины 8 января нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ в городе Харцызск Донецкой области. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что российские оккупационные войска использовали данное здание для координации атак против Вооруженных сил Украины и гражданского населения, в частности жителей Курахово.

"Были приняты все необходимые меры, чтобы минимизировать риски для гражданских лиц", - заявили в Генштабе.

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Как сообщал УНИАН, ночью 8 января Силы обороны атаковали базу хранения нефтепродуктов "Комбинат Кристалл", что в Энгельсе Саратовской области. В частности, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. По данным Генштаба, в районе цели фиксировались многочисленные взрывы, поднялся масштабный пожар. Также местные власти подтвердили попадание в "промышленный объект".

А в субботу, 4 января, дальнобойные дроны СБУ поразили цель - крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области. Один из дронов попал в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло обломками от взрыва. Эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

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