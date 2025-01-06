4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

Атака на крупнейший в РФ торговый порт Усть-Луга в Ленинградской области является делом рук Службы безопасности Украины.

По информации источников УНИАН в спецслужбе, 4 января дальнобойные дроны СБУ преодолели более 900 километров, долетели почти до Санкт-Петербурга и успешно поразили цель.

На видео, предоставленном источниками, видно, как один из дронов попадает в емкости с газовым конденсатом. В результате удара одна емкость получила сильные повреждения, а три соседние посекло осколками от взрыва.

Как отметил собеседник, эксперты говорят, что ремонт займет не менее месяца при наличии материалов и однозначно приведет к перебоям в работе терминала.

"Терминал Усть-Луга является крупным логистическим хабом в Балтийском море. Через него Россия продает нефть и газ с помощью "теневого флота". Дроновые санкции от СБУ снижают поступление валюты, которая России нужна для ведения войны. Сезон "хлопков"-2025 объявляем открытым!", - сообщил информированный источник в СБУ.

Что еще известно об этом поражении

Как сообщал УНИАН, в субботу, 4 января, российский Telegram-канал ASTRA со ссылкой на источники написал, что большинство дронов, которые атаковали 4 января Ленинградскую область, было сбито над терминалом ООО "Новатранс" на территории порта.

"Предварительно, повреждены окна в одном из зданий на территории порта", - говорилось в сообщении.

Также отмечалось, что к началу 2020-х этот порт стал вторым по величине в России после порта в Новороссийске.

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