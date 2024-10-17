Депутат Юрченко подчеркнул, что наиболее мотивированы к бою и лучше всего выполняют боевые задачи, - люди младшего возраста.

В Украине нужно снижать мобилизационный возраст, поскольку молодежь более мотивирована и способна выполнять боевые задачи. Об этом заявил народный депутат Александр Ющенко в эфире "Новости. LIVE".

"Если мы не осознаем, что нам нужно снижать мобилизационный возраст, то на самом деле можем потерять государство. Кто реальные воины? Это не мужчины 45 лет, они мотивированы, но у них и проблемы со здоровьем, и ответственность какая-то и дети", - заявил он.

По словам нардепа, наиболее мотивированы к бою и лучше всего выполняют боевые задачи, - люди младшего возраста.

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"Почему алкоголь у нас продают с 21 года? Почему все права человек приобретает в гораздо меньшем возрасте, чем мобилизационный ресурс? А обязанности, которые возлагают на него, - должны быть с 30. Может с 50 лет давайте мобилизовать? Лучшие воины - это молодые люди. Они и являются наиболее мотивированными", - подчеркнул Юрченко.

Кроме того, он отметил, что большое количество уклонистов - это провал государства, которое за 30 лет не объяснило мужчинам их обязанности

"То, что у нас такое большое количество уклонистов, - это на самом деле провал государства, которое 30 лет не делало те моменты, которые бы объяснили каждому мужчине, что это твои обязанности и что защищая Украину, ты защищаешь и себя, и своих детей, жен, родителей. Это сверхважно. К сожалению, у нас мобилизационный ресурс меньше, чем у врага", - сказал парламентарий.

Мобилизация в Украине - мнения

Народный депутат от фракции "Голос", секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что стоит снизить мобилизационный возраст до 20 лет: "Пусть не с 18, а с 20 лет мы должны призывать, комплектовать, и все вместе воевать за нашу страну. У нас можно депутатам баллотироваться и принимать сложные управленческие решения и законы с 21 года, а воевать - с 25. Я не знаю, кто это придумал".

Также на днях советник руководителя Офиса президента Украины Сергей Лещенко рассказал, что Соединенные Штаты Америки давят на президента Владимира Зеленского по уменьшению призывного возраста в Украине, но "Зеленский не продавился, и продолжает убеждать политиков из обеих партий давать оружие без изменения призывного возраста".

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