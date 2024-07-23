Отмечается, что Украина может повторить судьбу Афганистана, что станет самой большой ошибкой США,

Джо Байден на посту президента смог добиться многого, ведя свою деятельность жестко и убедительно. Теперь же у него есть всего несколько месяцев, чтобы не позволить Украине повторить судьбу Афганистана.

Издание The Times пишет, что Байден совершил две большие ошибки. Первая заключалась в том, что он влил в экономику почти 2 триллиона долларов после пандемии Covid-19. В результате государственный долг США достиг 34 триллионов долларов.

Администрация Трампа, вероятно, будет еще более безответственно относиться к финансам, планируя сокращение налогов в стране с ежегодным дефицитом в 7% ВВП. Неустойчивые государственные финансы расшатывают экономику Америки гораздо медленнее, чем Великобритании или Франции, поскольку большая часть мира любит держать доллары, но рано или поздно это произойдет. Байден приблизил финансовый кризис, который будет настолько масштабным, что затронет всех. Кроме того, его политика усилила инфляцию и привела к повышению процентных ставок.

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Вторая большая ошибка Байдена – вывод американских войск из Афганистана, что предсказуемо привело к полному краху законной власти и возвращению талибов. Отмечается, что Владимир Путин мог вдохновиться тем, как США отказались от своих главных внешнеполитических усилий предыдущих 20 лет, что могло спровоцировать полномасштабное вторжение в Украину.

У Байдена остались несколько месяцев у власти, за которые он может помочь Западу избежать еще одной беды, более масштабной, чем судьба Афганистана. Байден неизменно поддерживает Украину, но всегда с большой осторожностью в отношении того, как может быть использовано оружие США. Главной просьбой президента Владимира Зеленского было разрешение использовать ракеты против целей, расположенных на территории России.

Мрачный прогноз для Украины, особенно если Дональд Трамп сядет в президентское кресло, заключается в том, что она может стать еще одним Афганистаном. Если так будет продолжаться и дальше, то не только Россия, но и Китай, Иран и Северная Корея сделают с вои шаги. Урок будет заключаться в том, что Запад всегда можно пересидеть, он всегда потеряет интерес, всегда придет новый президент.

Байден всегда заблуждался, что Афганистан можно оставить, чтобы сосредоточиться на стратегической угрозе со стороны Китая. Еще большим заблуждением со стороны Джей Ди Вэнса, нового помощника Трампа, является то, что Украина не имеет значения, потому что реальной проблемой является Пекин. Неспособность поддержать союзников, дать им инструменты для самозащиты только повысит вероятность того, что Ким Чен Ын набросится, или Си Цзиньпин сделает шаг к Тайваню, или верховный лидер в Тегеране получит свою бомбой.

Если бы Украине позволили бить западным оружием по аэродромам и другим военным объектам в России, то это серьезно изменило бы ход войны и поставило бы Украину в более выгодное положение.

Выборы в США - последние новости

Президентские выборы в США должны состояться в начале ноября. Джо байден снял свою кандидатуру. В Европе серьезно обеспокоены возможностью победы Дональда Трампа из-за его скандальных заявлений, что он бы поощрял агрессию РФ против стран НАТО, которые недостаточно платят.

Кроме того, он заявлял, что Украине нужно было отказаться от Крыма и членства в НАТО, чтобы избежать войны, которую Путин "не хотел начинать".

Также бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что победа Трампа может усложить ситуацию для Украины, поскольку он является непредсказуемым политиком.

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