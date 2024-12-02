Россияне задействуют весь имеющийся опыт.

В Курской области продолжаются активные боевые действия. Российские войска в основном используют против Вооруженных сил Украины пехоту. Командир отделения 24-го штурмового батальона Айдар Станислав Бунятов с позывным Осман рассказал об обстановке на этом направлении.

По словам военного, бывают случаи, когда противник в прямых контактных боях используют тяжелую технику. Силы обороны ведут бои за каждый клочок земли.

"Враг пытается применить весь имеющийся опыт против нашей армии, лучше всего им удается классическое лобовое истощение. Потери с обеих сторон присутствуют ежедневно, борьба за каждый метр", - пишет Бунятов в своем Telegram-канале "Говорят Снайпер".

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Как отмечает защитник, линия боевого соприкосновения пока четкая и "нет видимых пробелов", как это было в начале Курской операции.

Война в Украине - бои в Курской области

Недавно россияне захватили населенный пункт в Курской области. По данным DeepState, речь идет о селе Дарьино.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан заявил, что контрнаступление российских войск в Курской области проваливается, при этом Вооруженные силы Украины взяли десятки россиян в плен, а также ликвидировали много живой силы и техники врага.

Воины Сил специальных операций ВСУ пополнили обменный фонд российскими оккупантами.

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