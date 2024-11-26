Ситуация на подступах к городу контролируется украинскими защитниками.

Украинские защитники смогли отбросить российских оккупантов от города Купянск Харьковской области. Силы обороны контролируют ситуацию на подступах к городу.

Об этом рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона. По его словам, враг пытается продвигаться небольшими штурмовыми группами без привлечения большого количества бронетехники, а затем закрепляться и накапливать силы.

"На том направлении удалось стабилизировать ситуацию, и враг от города (Купянска) отброшен", – сказал он.

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Волошин также рассказал, что техника и личный состав, которые оккупанты пытаются переправить на другой берег реки Оскол, сразу уничтожается огневыми средствами, в том числе дронами.

"Там все под контролем наших Сил обороны. Даже если какие-то группы и переправляются в количестве 8 или 10 человек, то из этого количества поднимаются на берег около 2-3 человек. То есть враг уничтожается и там", – констатировал представитель ОСГВ "Хортица".

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Россияне стали значительно реже применять авиацию и бить КАБами. По словам командира батальона ударных беспилотников "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады, Юрия Федоренко, ситуация изменилась после того, как Запад позволил Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории РФ. Кроме того, Силы обороны смогли взять под огневой контроль склады врага с боеприпасами ближнего базирования.

Тем временем в России подтвердили прилет ATACMS по С-400 и военному аэродрому. В Минобороны страны-агрессора добавили, что обстановка находится под контролем, а "ответные действия готовятся".

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