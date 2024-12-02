По словам Свитана, россияне теряют очень много личного состава и техники.

Контрнаступление российских войск в Курской области проваливается, при этом Вооруженные силы Украины взяли десятки россиян в плен, а также ликвидировали много живой силы и техники врага. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его словам, на этом направлении задача ВСУ - это "сковывающие" операции, которые заставляют противника атаковать, в результате чего россияне теряют очень много личного состава и техники.

"Уничтожение вражеской армии на российской территории иногда идет даже с большими коэффициентами потерь, чем на оккупированных территориях", - отметил эксперт.

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Он подчеркнул, что россияне на Курщине пытаются выполнить задачу освобождения территорий, тогда как у украинских войск есть другая задача:

"Мы не планируем захватывать территорию, а уничтожаем армию противника с любых позиций, на любых расстояниях. Мы должны вызвать эти атаки на себя именно для его уничтожения. Россиянам придется это делать".

Ситуация на Курщине - последние новости

Россияне захватили населенный пункт в Курской области. По данным DeepState, речь идет о селе Дарьино. Также, по данным аналитиков, враг продвинулся на востоке Украины.

Также УНИАН сообщал, что воины Сил специальных операций ВСУ пополнили обменный фонд российскими оккупантами. Они провели специальные действия на Курском направлении, нанесли противнику потери и взяли в плен несколько десятков оккупантов из 810-й бригады морской пехоты РФ.

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