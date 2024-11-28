Также враг продвинулся на востоке Украины.

Завершился 1008-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Россияне захватили населенный пункт Дарьино Курской области.

Об этом сообщает проект DeepState. Кроме того, российские оккупанты продвинулись на восточном фронте в Украине – в частности, возле Торецка Донецкой области.

"Враг захватил Дарьино (Курская область РФ), а также продвинулся возле Торецка, Петровки (оба – Донецкая область), Плехово (Курская область РФ) и в Нелиповке (Донецкая область)", – говорится в сообщении.

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Карта боевых действий сейчас выглядит так:

Отметим, что Дарьино – это село в Суджанском районе Курской области. Оно находилось под контролем Сил обороны Украины с августа 2024 года.

Война в Украине: ситуация на фронте

Воины Сил специальных операций Вооруженных сил Украины пополнили обменный фонд российскими оккупантами. Они провели специальные действия на Курском направлении, нанесли противнику потери и взяли в плен несколько десятков оккупантов из 810-й бригады морской пехоты РФ.

Тем временем россияне проводят тренировки по форсированию Днепра в районе Антоновского моста, который соединяет Херсон с левобережьем. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин также отметил, что сейчас идут ожесточенные бои за один из островов и у Антоновского моста, где есть удобные места для высадки десанта.

Оккупанты также проводят учения в районе Тендровской и Кинбурнской косы.

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