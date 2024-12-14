Она также подробно рассказала о преимуществах контрактной службы перед мобилизацией.

Если человек, который подписал контракт на военную службу, менее 10 лет назад проходил срочную службу или участвовал в АТО/ООС, то он напрямую отправляется в часть, которую себе выбрал.

Об этом сказала начальница группы коммуникаций Днепропетровского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Елена Кузина в эфире телемарафона.

"Есть еще такой нюанс - если человек выбирает подразделение и если у него менее 10 лет перерыва после прохождения срочной службы или после службы в АТО/ООС, а после увольнения снова хочет пойти служить по контракту, то он напрямую отправляется в воинскую часть, которую себе выбрал. Если перерыв в службе более 10 лет, то человек едет в учебный центр и проходит подготовку заново", - пояснила она.

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Кузина отметила, что есть преимущества контрактной службы перед мобилизацией, в частности, выбор места службы. "Человек может обратиться в отдел рекрутинга непосредственно в ТЦК и СП, в рекрутинговые центры ВСУ и непосредственно в боевые бригады. Это полный соцпакет- медицинское и денежное обеспечение, выплаты за заключение первого контракта. Если человек прибывает к месту прохождения службы, то ему выплачивается подъемная помощь. Также выплачиваются средства при необходимости снимать жилье. Также можно получить бесплатно образование в высших военных учебных заведениях", - добавила она.

Кузина отметила, что если человек получил повестку, то тогда надо выбирать или службу по контракту, или мобилизацию.

"Когда ты выбираешь службу по контракту, то есть большая возможность выбора того, что ты хочешь", - добавила она.

При этом она сообщила, что женщины, как и мужчины, подписывают контракт. Она сообщила, что у нее уже третий контракт с 2019 года.

Мобилизация в Украине

С октября в приложении "Резерв+" можно искать вакансии в Силах обороны. Стал доступен сервис рекрутинга, который позволяет найти оптимальную для себя вакансию в армии среди тысяч различных вариантов.

Заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что за две недели через сервис "Резерв+" поступило более 5 тыс. заявок от украинцев. Чаще всего люди интересуются должностями операторов БПЛА. Она рассказала, что также много людей хотят служить в разведке. И еще одна из самых востребованных должностей - это штабные.

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