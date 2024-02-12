У россиян на этом направлении преимущество, в частности в смертоносных дронах.

Российские войска усилили атаки на Часов Яр, расположенный под Бахмутом Донецкой области.

Как сообщает заместитель главного редактора BILD Пауль Ронцхаймер, русские активно наступают на Часов Яр со стороны захваченного Бахмута. Особенно опасны налеты дронов.

"Это следующий город, который россияне хотят захватить. Особенно опасны дроны, которыми россияне атакуют здесь. Только потому, что сейчас пасмурно, а иногда снег и дождь, мы в большей безопасности. А обычно на этом направлении постоянные атаки дронов. В городе повсюду видны следы обстрелов, вряд ли какое-то окно еще цело. Везде видны последствия различных взрывов. Солдаты говорят, что в последние дни они усилились, а в ближайшие недели, скорее всего, станут еще сильнее. Так что этот город может стать следующим, который будет выглядеть так же, как Бахмут. Ясно одно: у русских преимущество. Они метр за метром продвигаются на Запад", – сообщает журналист, находящийся в Часовом Яре.

В городе обустроен импровизированный госпиталь в разрушенном здании. Там раненым солдатам ВСУ оказывают первую помощь перед отправкой в тыл. Ронцхаймер отмечает, что сейчас "госпиталь мало чем напоминает больницу".

"На нашем участке фронта именно дроны – основная причина ранений. Могу сказать, что сидеть в окопах зимой очень сложно. Хотя у россиян та же ситуация. Но проблема в том, что наши солдаты намного старше, около 40 лет и старше. Видите ли, у солдат старше 40 лет больше проблем со здоровьем. И их еще больше, когда надо сидеть в окопах", – рассказал BILD украинский военный врач Дмитрий.

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8 февраля спикер Сухопутных войск ВСУ Илья Евлаш рассказал, что на Бахмутском направлении противники сосредотачивали главные усилия в направлении города Часов Яр та пытается атаковать по флангам, примерно с Ивановского и Богдановки.

Стоит отметить, что на этом направлении уже давно продолжаются ожесточенные боевые действия, украинские воины наносят оккупантам серьезные потери в технике и живой силе.

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