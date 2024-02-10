По словам канцлера Германии, это "смехотворная история", в которой лишь высмеиваются реальные действия России в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне "подняли на смех" интервью лидера РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом сообщил обозреватель издания Bild Герберт Бауэрнебель.

В частности, Шольц назвал это интервью "смехотворной историей".

"Честно говоря, там лишь высмеиваются реальные действия России в Украине и рассказывается абсолютно абсурдная история о причинах этой войны", - отметил канцлер ФРГ.

По его словам, есть "вполне понятная причина" войны, развязанной РФ, - это желание российского президента и России аннексировать часть Украины.

"И любые истории, рассказываемые об этом, не меняют того, что именно в этом цель его империалистических намерений", — сказал Шольц.

Интервью Путина Такеру Карлсону

Недавно президент России Владимир Путин впервые с начала войны дал интервью западному журналисту. Он пообщался с американским журналистом Такером Карлсоном, который выступает против помощи США Киеву.

Во время беседы российский лидер, среди прочего, заявил, что РФ не начинала войну в 2022-м году в Украине, "не отказывалась от переговоров", и что "Россия и Украина рано или поздно договорятся".

После выхода интервью российские и американские журналисты обругали Карлсона, назвав его пропагандистом.

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