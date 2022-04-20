Президент заявил, что не готов говорить, когда и сколько самолетов и с каким вооружением в Украину прилетают.

Президент Владимир Зеленский заявил, что отношения с Западом по поставкам Украине вооружения потеплели.

Об этом он сообщил на брифинге по результатам встречи с президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

"Относительно вооружения. Я считаю, что действительно потеплели, я считаю, что можно использовать именно такой термин, отношения по вооружению с Западом. Они стали более понятными относительно сроков поставки того или иного оружия. И я за это благодарен", - отметил президент.

Зеленский заявил, что не готов говорить, когда и сколько самолетов с вооружением в Украину прилетают.

"Точно не готов говорить о деталях того, что прилетает, сколько и чего нам хватает или не хватает. Это часть нашей обороноспособности и информация, которая остается с нами", - подчеркнул он.

Напомним, Украина призвала страны НАТО дарить или продавать оружие. Скорее всего, Украине предложат оружие производства бывшего СССР, которым украинские военные очень хорошо умеют пользоваться.

Ранее сообщалось, что в Украину из США прибыла первая партия с американской военной помощью.

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