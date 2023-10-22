Уничтожены четыре артиллерийских средства противника.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава и вооружения российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в вечерней сводке. "В течение суток авиация сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск уничтожили четыре артиллерийских средства противника", - говорится в сообщении.

В то же время, в Генштабе отметили, что с начала суток кремлевские террористические войска цинично нанесли очередной ракетно-авиационный удар по Украине, применив управляемую авиационную ракету Х-59, зенитные управляемые ракеты С-300 и 3 ударные БпЛА типа Shahed-136/131. Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59 и три дрона-камикадзе. Под ударом оказались гражданские объекты в городе Константиновка Донецкой области.

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"Всего враг нанес 10 ракетных и 36 авиационных ударов, совершил 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах", - заявили в Генштабе.

Война в Украине: новости

Российские оккупанты в течение суток атаковали сразу почти на всех направлениях фронта. В частности, враг атаковал на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском, Запорожском направлениях.

За сутки на фронте произошло 82 боевых столкновения. На Купянском направлении украинские воины отбили 15 атак оккупантов, на Лиманском направлении силы обороны отбили три атаки врага.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка, Хромово, Андреевка, Дружба Донецкой области. На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах населенных пунктов Керамик, Степное, Авдеевка, тоненькое, Опытное, Невельское Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито около 20 атак врага. На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отбито более 20 атак врага.

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