Российские оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, но украинские военнослужащие держат оборону, нанося врагу многочисленные потери.
Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло более 100 боевых столкновений. Всего враг нанес 9 ракетных и 39 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.
Авиационные удары получили 16 населенных пунктов Луганской, Донецкой и Херсонской областей, а под артиллерийским огнем оказались около 110 населенных пунктов этих областей, а также Черниговской, Сумской, Харьковской и Запорожской.
"В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу многочисленные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов в районах Новокалинового, Степного и Первомайского Донецкой области", - говорится в сообщении.
В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 20 атак врага в районах Синьковки и Ивановки Харьковской области, а также около пяти атак возле надежды Луганской области.
На Лиманском направлении силы обороны Украины не допустили потерь позиций в районе Невельского Луганской области.
"На Бахмутском направлении украинские воины отбили все атаки противника в районах Богдановки и Хромового. Также враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Клещиевки Донецкой области", - отметили в Генштабе.
На этом направлении Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят захватчикам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия при поддержке авиации в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили около 20 атак российских оккупантов.
Кроме того, на шахтерском направлении ВСУ отбили атаки захватчиков в районах Золотой Нивы, Старомайорского и Равнополя Донецкой области.
"На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Полтавка Запорожской области. Также противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Работиного Запорожской области", - говорится в сообщении.
В то же время в зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны Украины ведут контрбатарейную борьбу и наносят огневое поражение по тылам противника.
Война в Украине - оборона Авдеевки
По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, оккупационные войска не оставляют попыток прорвать оборону украинских военных и окружить Авдеевку.
Они активно применяют штурмовые подразделения, бросают большое количество бронетехники, используя авиацию и артиллерию. В то же время ВСУ продолжают героически отражать атаки, уничтожая живую силу и технику противника.
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что 20 октября российские оккупанты возобновили наступление в районе Авдеевки и незначительно продвинулись вперед.
В частности, россияне перегруппировались и вернули интенсивное наступление. Это свидетельствует о том, что либо оккупанты считают, что они реально могут взять Авдеевку, либо о том, что их командование плохо расставляет приоритеты наступательных операций и не учитывает значительные потери техники и личного состава.