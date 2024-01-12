Также среди уничтоженного пункт управления и склад боеприпасов российских захватчиков.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по двум районам сосредоточения личного состава противника.

Об этом речь идет в оперативной сводке Генштаба. Там добавили, что подразделения ракетных войск поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления и склад боеприпасов противника.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают игнорировать законы и обычаи ведения войны. Враг "использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, осуществляет обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам".

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Война в Украине: новости

В течение суток 11 января состоялось 64 боевых столкновения на фронте. Больше всего столкновений произошло на Авдеевском и Марьинском направлениях. В частности, на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается окружить Авдеевку. Украинские военные отстаивают свои позиции и наносят оккупантам большие потери. Например, Силы обороны Украины отбили 10 атак противника возле Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, еще 17 атак возле Первомайского и Невельского (Донецкая область).

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