На Шахтерском направлении враг не проводил никаких наступательных операций.

В течение суток 11 января произошло 64 боевых столкновения на фронте. Больше всего столкновений зафиксировано на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Как говорится в утренней сводке Генштаба, на Купянском направлении ВСУ отбили две вражеские атаки возле Синьковки. "Лиманская ось: украинские защитники отбили 6 атак оккупантов в окрестностях Макеевки (Луганская область) и восточнее Терны (Донецкая область)", - говорится в сообщении.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили одну атаку противника возле Клещиевки (Донецкая область).

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Ось Авдеевка: украинские защитники продолжают сдерживать врага, который пытается окружить Авдеевку. Украинские военные отстаивают свои позиции и наносят оккупантам большие потери. Например, Силы обороны Украины отбили 10 атак противника возле Новобахмутовки, Степового, Авдеевки, еще 17 атак возле Первомайского и Невельского (Донецкая область).

Ось Марьинки: Силы обороны Украины продолжают сдерживать оккупантов в окрестностях Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки (Донецкая область). Украинские войска отбили 13 атак в этом районе.

Шахтерская ось: враг не проводил никаких наступательных (штурмовых) операций.

Запорожская ось: Силы обороны Украины отбили три атаки противника западнее Вербового.

Ось Херсон: украинские защитники продолжают расширять плацдарм. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток вывести украинские войска с позиций. "В течение суток 11 января противник совершил три безуспешных штурма позиций Сил обороны Украины", - говорится в сводке. В то же время украинские бойцы продолжают активные действия по уничтожению живой силы и техники оккупантов.

Война в Украине: новости

Президент Владимир Зеленский отмечает, что Украина на фронте на наступает широкими шагами, потому что не контролирует небо. Глава государства подчеркнул, если Украине удастся разблокировать небо - Украина пойдет вперед.

Кроме того, Зеленский рассказал о таинственном дальнобойном оружии, которым за день сбили 26 российских вертолетов и 12 самолетов.

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