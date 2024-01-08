Наша авиация разбила четыре скопления живой силы оккупантов.

Украинские защитники продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Об этом речь идет в утренней сводке Генштаба. В частности, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по четырем районам сосредоточения личного состава противника. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

В свою очередь подразделения ракетных войск поразили пункт управления, два склада боеприпасов и два артиллерийских средства противника.

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При этом за сутки враг нанес 11 ракетных и 69 авиационных ударов, совершил 53 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям ВСУ и населенным пунктам. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушений и повреждений получили жилые частные и многоквартирные дома, другая гражданская инфраструктура", - отметили в Генштабе.

Война в Украине: Новости

Генштаб ВСУ раскрыл оперативное направление фронта с наибольшим количеством атак России в течение суток. Тяжело было под Авдеевкой.

При этом враг так и не смог выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра.

Всего в течение суток произошло 29 боевых столкновений на фронте. В частности, на Авдеевском направлении защитниками отбиты 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 11 атак неподалеку Первомайского и Невельского Донецкой области, где оккупанты, при поддержке авиации, безуспешно пытались улучшить тактическое положение.

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