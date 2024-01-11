Он считает, что рассказ командующего ВМС Алексея Неижпапы о различных ранее выполненных задачах свидетельствует, что в ближайшее время по Черноморскому флоту будет нанесен достаточно серьезный удар.

В ВСУ снова заговорили о заговорили о ракете "Нептун", с помощью которой Украина в 2022 году потопила флагман российского Черноморского флота – крейсер "Москва". Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Рассвет в комментарии 24 Канала проанализировал эти заявления и спрогнозировал дальнейшие планы украинской армии.

Свитан напомнил, что Украина впервые применила ракету "Нептун" по российскому фрегату "Адмирал Эссен", который тогда был поврежден. В то же время, по его словам, сейчас наши специалисты усовершенствовали головку самонаведения, которая работает не только по кораблям, но и по наземным целям. Кроме того, в ней применены инновационные техно л огии чуть ли не на уровне искусственного интеллекта.

Так что, заметил Свитан, это уникальная ракета, которая может сама выбирать цели. Надо лишь ей прибавить дальности. Сейчас она летит примерно до 300 километров, есть возможность увеличить расстояние до 500 километров. Тогда она сможет долететь и до Кремля.

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Он считает, что рассказ командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы о различных ранее выполненных задачах свидетельствует, что в ближайшее время по Черноморскому флоту будет нанесен достаточно серьезный удар. Это основная задача наших Военно-морских сил ВСУ, командующим которых он является.

Ракета "Нептун" - что известно

Командующий Военно-морских сил Алексей Неижпапа в интервью УП рассказал подробности о первой попытке применения ракеты "Нептун" - тогда был нанесен удар по фрегату "Адмирал Эссен", хотя ракета не попала прямо в цель.

А впоследствии после этого и более успешное применение - флагман Черноморского флота РФ, ракетный крейсер "Москва" был подбит несколькими ракетами "Нептун". Удар вызвал детонацию боекомплекта на борту. Судно буквально сгорело в море - до того, как его попытались эвакуировать.

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