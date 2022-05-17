Также в Минобороны объяснили, почему успешные действия украинских военных на фронте не подлежат быстрому публичному разглашению.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что Генштаб быстро не сообщает об успешных действиях украинских военных на фронте, ибо вражеские войска корректируют свои действия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.

"Военная операция в ее процессе не подлежит разглашению из-за того, что враг корректирует свои действия. Поэтому да, иногда бывают утечки информации, потому что мы с вами живем в цифровом мире... Но информационная политика Вооруженных сил и Министерства обороны заключается в том, что для нас важнее безопасность операции, чем процесс быстрого информирования о том, что происходит на фронте", - сказала заместитель министра.

Также она констатировала, что оккупантам не удается выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

"С точки зрения тенденции, врагу не удалось взять в кольцо наши Объединенные силы в Донецкой и Луганской областях, хотя цель, которую враг, российская армия перед собой поставила после того, как им не удалось захватить Киев, - это выйти на географические границы Донецкой и Луганской области. То есть, на сегодняшний день, несмотря на горячие бои, несмотря на обстрелы по всей линии фронта, российской армии не удается достичь даже этой цели", - подчеркнула Маляр.

Отметим, в США предполагают, что Украине удастся отвоевать Крым и Донбасс. Вооруженные силы Украины уже отвергли российских захватчиков от Киева и Харькова, а потому логично предположить, что они также смогут освободить оккупированные Россией Крым и Донбасс.

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