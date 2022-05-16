Соединенные Штаты, по словам госпожи дипломата Кристины Квин, готовы наращивать поставки оружия настолько, сколько потребуется.

Вооруженные силы Украины уже отбросила российских захватчиков от Киева и Харькова, а потому логично предположить, что они также смогут освободить оккупированные Россией Крым и Донбасс.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила в интервью "ЕП".

Соединенные Штаты, по словам госпожи дипломата, всегда признавали Крым и Донбасс украинскими. Она заверила, что в Вашингтоне заинтересованы в том, чтобы ВСУ выгнали армию РФ со всех оккупированных территорий и готовы наращивать поставки оружия настолько, сколько потребуется.

Мы хотим, чтобы Украина одержала победу в этой войне! И мы ежедневно работаем над тем, чтобы это произошло. США уже поставили в Украину больше оружия, чем любое другое государство, и мы будем продолжать это делать.

Подытоживая, госпожа дипломат отметила, что если ВСУ перейдет в контрнаступление, решение о том, как далеко отбрасывать российскую армию, будет зависеть только от Украины.

Напомним, накануне в США одобрили рекордный пакет помощи Украине на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Документ охватывает увеличение финансирования полномочий президента.

Теперь документ должен утвердить Сенат Конгресса и подписать президент США Джо Байден. Ожидается, что документ примут на этой неделе.

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