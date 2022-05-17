Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что пройдет время, пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы на фронте и переломит ситуацию в пользу Украины.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляет, что понадобится несколько месяцев, чтобы Украина с помощью западного оружия, которое поступает, установила паритет на фронте в войне с Российской Федерацией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Маляр сказала на брифинге в Киеве.

"На сегодня, действительно, переломный момент произошел. И вы все видите, что после встречи на базе Рамштайн, где присутствовали более 40 руководителей оборонных ведомств, помощь для Украины теперь коллективная. И за несколько месяцев она сможет обеспечить паритетную возможность Украины отвечать тем угрозам, которые есть, потому что у России сейчас, безусловно, есть преимущество и по вооружению, и по личному составу", - заявила Маляр.

По ее словам, называть точное количество вооружения, которое поступает от западных партнеров, опасно.

"Потому что нашу информацию отслеживает враг. Он будет понимать наши возможности, если мы перейдем на цифры, но то, что помощь Запада на сегодня уже используется в боях, это абсолютная правда. Так и есть", - подчеркнула замминистра.

Как сообщал УНИАН, 13 мая министр обороны Алексей Резников подчеркнул, что Украину ожидают чрезвычайно сложные недели войны с Российской Федерацией. По его словам, пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы на фронте и обеспечит слом в пользу Украины, пройдет время.

Вас также могут заинтересовать новости: