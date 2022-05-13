Это второе крупное поражение русской армии после ее отступления из Киева в прошлом месяце.

Война в Украине принесла второе большое разочарование для Путина после того, как его войска были вынуждены отступить от столицы Киева в прошлом месяце.

Американская газета New York Times со ссылкой на украинских и западных чиновников сообщает, что россияне выводят свои силы из-под Харькова, второго по величине города Украины, где они теряют позиции.

Газета отмечает, что агрессор теперь перебросит своих военных на юго-восток в качестве подкрепления для содержания города Изюм, который он захватил в прошлом месяце. Город находится в двух часах езды от Харькова и после его захвата стал основным оперативным центром РФ в битве за Донбасс.

В то же время, военные аналитики подчеркивают, что украинское контрнаступление под Харьковом начинает напоминать успешное вытеснение оккупантов из-под Киева и северных районов страны. Хотя пока рано говорить, не попытаются ли оккупанты вернуть утраченные позиции в ближайшее время.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

Неделю назад украинские военные начали контрнаступательные действия на Харьковском и Изюмском направлениях.

Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00 10 мая, на Харьковщине освобожден от российских оккупантов ряд населенных пунктов. Выбиты оккупанты из населенных пунктов Черкасские Тишки, Руські Тишки, Рубежное и Байрак.

Также сообщается, что из-за значительных потерь на территории Харьковской области подразделения оккупантов выводятся на восстановление в Россию. Кроме того, значительная часть личного состава военной службы по оставшемуся контракту написала рапорты на увольнение.

Вас также могут заинтересовать новости: