Такая же ситуация сейчас под Харьковом, Сумами и Черниговом, однако в районе Мариуполя, Николаева и в зоне ООС враг наступает.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Киев сейчас в безопасности, потому что разбиты все силы противника, которые пытались идти на город.

Об этом он заявил в эфире информационного телемарафона.

"О Киеве можно не волноваться напрочь. Все силы россии, которые пытались идти на Киев, разбиты. Они стали в оборону, заняли позиции, и сейчас ходят пешком по селам, двигаться не могут, потому что топлива нет... Но угрозы непосредственной Киеву нет и в ближайшее время не предвидится, потому что на этих направлениях противник разбит и встал в оборону", - отметил Арестович.

По его словам, такая же ситуация сейчас под Харьковом, Сумами и Черниговом.

В то же время, советник главы ОП добавил, что сейчас противник наступает в районе Мариуполя, Николаева и в зоне ООС.

"Что касается Киева, то город сейчас в безопасности, потому что у противника нет возможности и не скоро будет возможность вообще что-то сделать, даже если они накопят резервы", - сказал он.

Напомним, 24 февраля 2022 года РФ начала войну против независимой Украины и устроила в стране настоящий террор. Россияне обстреливают из тяжелого вооружения мирные украинские города, убивая гражданское население, в том числе детей и женщин. Также российские оккупанты регулярно обстреливают гуманитарные коридоры, и убивают людей в оккупированных населенных пунктах.

После начала российского вторжения цивилизованные страны ввели санкции против РФ. Курс рубля всего за две недели войны взлетел почти в 4 раза. Мировые производители и бренды начали массово уходить с российского рынка РФ. Хотя некоторые международные компании до сих пор продолжают там работать и платить налоги стране-агрессору, которые она направляет на убийство украинцев.

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