На Донбассе воины сдерживают противника, отметил советник главы Офиса президента.

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович отмечает, что противник сосредотачивает свои усилия на наступлении на украинские силы обороны в зоне проведения Операции объединенных сил.

Об этом он сказал в своем видеообращении, размещенном в Telegram-канале Офиса президента Украины.

"Противник определился с направлениями основных усилий и сосредотачивает свои усилия на наступлении на наши силы обороны в зоне ООС. Но мы сдерживаем его, наносим мощные ответные удары. Так, сегодня ночью было уничтожено значительное количество "живой" техники и силы противника в Херсонской области", - отметил Арестович.

Он добавил, что Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы и Киевщина держатся.

"Преимущественно на севере и в районе Харькова противник остановлен и сейчас осуществляет мероприятия к перегруппировке, подтягиванию сил. И активных боевых действий в настоящее время не проводит", - сказал советник руководителя ОП.

Кроме того, сообщил он, украинские военные нанесли по противнику ночные удары - артиллерийские и авиационные.

"Противник прибег к ответным ударам. В частности, в районе Львовской области. Стратегические российские самолеты, по предварительным данным, нанесли из акватории Черного моря удар крылатыми ракетами. Сейчас обстановка выясняется", - сказал Арестович.

В целом, подчеркнул он, ситуация контролируется военно-политическим руководством Украины.

"Осуществляются дипломатические усилия, осуществляются гуманитарные усилия для эвакуации мирных жителей из окруженных городов", - подытожил советник руководителя ОП.

Напомним, 12 марта стало известно, что бои ведутся вдоль всей линии разграничения в зоне ООС. Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины отошли из Волновахи Донецкой области.

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