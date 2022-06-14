По его словам, украинские воины стоят в 18 километрах от города.

Украинские защитники находятся в 18 километрах от оккупированного русскими Херсона и успешно бьют артиллерией по скоплениях противника на южном направлении.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным.

По его словам, подразделениям ВСУ пришлось отойти на три километра, но на ход боев это не повлияло.

"На Херсонском направлении им (оккупантам - УНИАН) хорошо "вломили" нашей артиллерией, а на Запорожском они ехали, ехали, ехали, но не доехали, потому что им влупили", – заявил Арестович.

Он также добавил, что украинские воины значительно улучшили качество контрбатарейной борьбы благодаря поставкам современной артиллерии. Это касается не только юга, но и всех направлений, где продолжаются бои.

Напомним, на Донбассе ВСУ освободили от оккупантов три села и отодвинули участок фронта на 15 километров. Сейчас в Донецкой и Луганской областях у рашистов наблюдаются проблемы с комплектованием. А вот на криворожском направлении враг усилил свою группировку.

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