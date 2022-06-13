На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.

На Донбассе Вооруженные силы Украины освободили три села и подвинули участок фронта на 15 км.

Об этом сообщает группировка Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту. Но численное превосходство противника не означает, что рашисты остаются безнаказанными. Каждый наш ответ наносит оккупантам ощутимые потери. На отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед", - говорится в сообщении.

"Так, недавно наши воины освободили три села в Донецкой области и подвинули участок фронта на 15 км", - сказано в сообщении.

Ранее британская разведка назвала определяющий фактор битвы за Донбасс в ближайшие месяцы. Как подчеркнули эксперты, чтобы добиться успеха на Донбассе, России придется осуществлять форсирование рек.

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