На Южнобугском направлении оккупанты основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны.

Российские захватчики усиливают свои войска на Криворожском направлении.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

В частности, на Южнобугском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивает на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны на Криворожском направлении, инженерном оборудовании оборонительных рубежей и позиций.

"Враг продолжает усиление группировки войск, действующей на Криворожском направлении", - отмечается в сводке.

Отдельно сказано, что на Северском направлении противник обстрелял из минометов и гранатометов районы населенных пунктов Запселье Сумской области и Горск и Гремяч Черниговской области. Также подразделения агрессора продолжают инженерное оборудование оборонительных позиций в приграничных районах на указанном направлении.

На Слобожанском направлении противник систематически обстреливает позиции подразделений Сил обороны Украины, совершенствует инженерное оборудование своих оборонительных сооружений и ведет воздушную разведку.

При этом на Волынском и Полесском направлениях без особых изменений. На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений также не претерпела.

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