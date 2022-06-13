Сегодня боевые действия российских оккупантов на Северодонецком, Бахмутском и Славянском направлениях успеха не имели.

Российские захватчики имеют проблемы с комплектованием штурмовых подразделений в Донецкой и Луганской областях.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18.00 в социальной сети Facebook.

"Противник имеет существенные проблемы с комплектованием подразделений, осуществляющих штурмовые действия на территориях Донецкой и Луганской областей", - говорится в сводке.

Вместе с тем на Донецком направлении оккупанты осуществляют перегруппировку подразделений и усиливают группировки, пытаются окружить подразделения украинских войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Приволье, Северодонецк, Боровское.

На Лиманском направлении оккупанты активных действий не вели.

"На Северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, совершил наступление на позиции украинских войск в районе Метелкино, успеха не имел", - проинформировали в Генштабе.

На Бахмутском направлении, по данным Штаба, оккупанты продолжали обстрелы позиций украинских войск из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Оккупанты, используя результаты огневого поражения, вели боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, но успеха не имели.

На Харьковском направлении основные усилия враг сосредотачивает на попытках нарушения логистических маршрутов снабжения группировки украинских войск, действующей на Славянском направлении.

"На Славянском направлении противник осуществил попытку ведения штурмовых действий в Богородичном, успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта", - сказано в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях агрессор активных действий не вел. С целью сковывания и недопущения переброски украинских войск на другие направления осуществлял обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Как сообщал УНИАН, 12 июня президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что потери оккупационной армии России уже в июне могут превысить 40 тыс. убитых военных. Глава государства заявил, что Россия попытается бросить в бой против Украины слабо подготовленных срочников.