Также аналитик отметил, что если бы главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не провалил военный мятеж, то все в РФ увидели бы провал путинского режима.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко дал определение России. "Страна мертвых – таково ужасающее определение современной России. Оно... отображает руины общественной жизни в условиях политического строя престарелых маньяков".

Высказал мнение аналитик. Он отметил, что в РФ ежедневная бессмысленная гибель сотен оккупантов не трогает и не вызывает какого-либо отклика. "Посредством потоковой пропаганды путинский нацизм сделал россиян ходячей нежитью", - отметил аналитик.

Коваленко подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин, планировавший в ходе своей предвыборной кампании форсить тему "великого российского геополитического возрождения"... по факту "лишь сидит в луже крови".

Видео дня

"Из-за катастрофически бездарного путинского управления войной произошла демилитаризация самой РФ. По подсчетам аналитиков, после 16 месяцев войны баланс тяжелого вооружения сместился от России к Украине. Танковое достоинство армии Шойгу-Герасимова уменьшилось более чем вдвое. Минус три танковых армии! При этом сотни танков демотивированные оккупанты просто бросили. Если бы не иранские поставки дронов, фиаско Кремля в войне было бы абсолютным. По сути на хлипкой поддержке Тегерана, как на соплях, повисла путинская клика", - отметил Коваленко.

Также аналитик отметил, что если бы главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин не провалил военный мятеж, то все в РФ увидели бы провал путинского режима.

Также Коваленко отметил обвал российской экономики. "Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-июнь сократились на 47%. Правительство Мишустина проводит первое урезание бюджета на 10% для всех сфер, кроме военных и силовиков", - подчеркнул эксперт.

"Еще никогда Путину не приходилось вести предвыборные мероприятия, находясь по самую макушку в известной дурно пахнущей субстанции. За 500 дней вторжения произошло тотальное обнуление международного имиджа РФ. Сотрясение ядерной дубиной в статьях Медведева – самое достоверное подтверждение краха всех российских глобальных амбиций. Страну опустили до уровня сателлита Китая, что будет иметь тяжелейшие последствия для ее экономики и экологии", - подытожил аналитик.

Военный мятеж Пригожина

В конце июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин решил высказать свое недовольство действиями главы минобороны РФ ШОйгу и вместе со своими наемниками пошел на Москву. Однако по дороге ему позвонил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и попросил закончть бунт. Пригожин согласился и уехал под крыло Лукашенко, а Кремль, как и было обещано, простил того за непослушание.

Вас также могут заинтересовать новости: