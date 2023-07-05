На части оккупированной территории нашего государства у врага недостаточно сил, выяснили журналисты.

Для того, чтобы заполнить "дыры", которые возникли на поле боя в Украине после того, как были выведены силы частной военной компании "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, РФ готовится отправить на украинскую территорию больше осужденных и чеченских боевиков.

РФ перебросила в город Бахмут Донецкой области большое количество войск после того, как ЧВК объявила о выходе из него в конце мая, и после этого на временно оккупированных россиянами территориях юга нашего государства осталось недостаточно вражеских сил, сообщает Вloomberg, ссылаясь на сведения представителей европейской разведки.

"Хотя ожидается, что выход "Вагнера" не изменит ход войны в Украине, решимость Путина (российский диктатор Владимир Путин - Ред.) избежать полной военной мобилизации означает, что Россия, скорее всего, отправит больше чеченцев и осужденных на линию фронта в ближайшие недели", - отметили собеседники.

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ЧВК "Вагнер" понесла огромные потери в Украине, потом вывела свои войска из Бахмута, а уже 24 июня наемники устроили бунт в России - захватила важные объекты в Ростове-на-Дону и Воронеже, сбили, в частности, редкий российский самолет и начали двигаться в сторону Москвы.

Мятеж резко остановился после того, как Евгений Пригожин поговорил с Владимира Путина по телефону с псевдопрезидентом Беларуси Александром Лукашенко. "Вагнеровцам" предоставили гарантии безопасности и разрешили отправиться на беларускую территорию.

Стоит отметить, что руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов говорил, что ЧВК "Вагнер" является самым боеспособным российским подразделением.

Напомним, Россия на украинской земле понесла колоссальные потери. Общие потери врага на 5 июля 2023 года составляют примерно 231 тыс. 700 противников.

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