При этом он отметил, что удары по настолько тыловой зоне Украины не смогут как-либо повлиять на ситуацию в зоне боевых действий.

Во время каждой ракетной атаки по Украине российские оккупанты применяют количество ракет Х-101/555 соответствующее данным об их производстве - до двух ракет в сутки.

На это обратил внимание военно-политический обозреватель Александр Коваленко. "Возможно в отношении Х-101/555 наступил тот момент, когда, что производят, то и применяют. Хотя, это не отменяет того факта, что немного, но они увеличили производство", - подчеркнул аналитик.

Коваленко также отметил, что на себя обратило внимание, что пуски из Черного моря КРМБ "Калибр" осуществлялись с фрегата, ударный потенциал которого 8 ракет. "Недогрузили или сэкономили? И зачем, если согласно боевому заданию достаточно было 4 ракет, рисковали фрегатом в открытом море, а не применили ДЭПЛ?", - задался вопросом аналитик. Он допустил, что у ДЭПЛ имеется дефект.

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"Удары по настолько тыловой зоне Украины, Луцку и Львову, Смеле, а Днепр сложно назвать тыловым городом, не имели какого либо воздействия на ситуацию в зоне боевых действий. Хотя, именно события в зоне боевых действий сейчас больше всего нервируют россиян от того и конвульсии", - высказал мнение эксперт.

Ночная атака на Украину

Российские оккупанты по утро нанесли массированный ракетный удар по нескольким областям Украины. В частности, в Волынской области в результате обстрели погибли люди. В нескольких других регионах есть раненые, разрушены жилые дома, предприятия и больница.

По данным Воздушных сил, им удалось сбить 16 из 28 крылатых ракет, запущенных врагом.

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