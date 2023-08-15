На этот раз оккупанты во время атаки не применяли "Шахеды".

Российские оккупанты этой ночью пыталась попасть в объекты критической инфраструктуры, в военные объекты в Украине.

Противник пытался ввести в заблуждение украинских защитников, рассказал спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что враг применил крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

"Самолеты Ту-22М3 с двух аэродромов базирования "Шайковка" и "Моздок" нанесли удары ракетами Х-22 непосредственно по Донецкой области, в район города Краматорск. Были пуски с Каспия, самолеты стратегической авиации Ту-95 нанесли удары ракетами Х-101, Х - 555. Около 20 ракет было выпущено из стратегической авиации, которые летели по всей территории нашего государства", - сообщил Игнат.

По его словам, в частности, удалось уничтожить 16 из 24 крылатых ракет, которые "мы можем сбивать обычными средствами". "К сожалению, не удалось уничтожить ракеты с самолетов Ту-22, Х-22. Это ракеты, которые атакуют по баллистической траектории. Были зафиксированы пуски С-300 или С-400 по Запорожской и Днепропетровской области", - отметил он.

Игнат сказал, что сегодняшнюю ракетную атаку едва ли можно назвать самой масштабной, поскольку были и запуски более 50 ракет. Он отметил, что во время сегодняшней атаки оккупанты не использовали "Шахеды".

По его словам, Россия применяет крылатые ракеты, которые меняют направление. "Враг программирует маршруты ракет, чтобы запутать ПВО, ввести нас в заблуждение. Но Воздушные силы готовы к таким вещам. Однако нам нужно больше средств, чтобы больше ракет уничтожать на подступах к нашим границам", - подчеркнул Игнат.

Российский ракетный удар по Украине - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, сегодня, 15 августа, около 4:00 часов утра российские оккупанты нанесли удар по Украине ракетами воздушного и морского базирования.

Воздушные силы ВСУ зафиксировали пуски по меньшей мере 28 крылатых ракет разных типов. В частности, были запущены четыре крылатые ракеты Х-22 из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3, а также 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации.

Кроме того, четыре крылатые ракеты "Калибр" оккупанты запустили с фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, было уничтожено 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр".

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